Ночь в Одессе прошла без обстрелов

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Наши силы обороны продолжают выполнять свои оборонные задачи», — доложил Братчук в своём Telegram-канале.

Сергей Братчук отметил, что враг возобновил воздушную разведку и проинформировал, что морская пехота России, которая должна была штурмовать Одессу, несёт большие потери на полях войны в других регионах Украины, в частности, 126-я бригада береговой обороны захватчиков понесла до 75% потерь.

Братчук особо предупредил одесситов не посещать пляжи, поскольку это опасно для жизни.

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