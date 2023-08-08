США передали украинским пограничникам полевые блиндажи на сумму свыше 3,3 млн. грн., укомплектованные всем необходимым.

Об этом в Теlegram сообщает Госпогранслужба.

«Укомплектованные необходимым имуществом для автономного использования полевые блиндажи обеспечат надлежащие условия укрытия и проживания личного состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, передача полевых блиндажей от Госдепартамента США состоялась в рамках проекта международной помощи «Усиление возможности Госпогранслужбы в сфере безопасности северной и восточной границ Украины».

Как сообщала Одесса News, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, а правительство Болгарии одобрило проект соглашения с Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники.

Фото: Госпогранслужба Украины/Telegram

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