Норвегия подготовила и перевезла в Украину восемь танков

Украина получила норвежские танки, которые недавно достигли места назначения и готовы к действиям в войне против России.

Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в январе 2023 года было объявлено, что Норвегия будет способствовать международной передаче танков Украине, а впоследствии было решено, что эта страна передаст восемь танков типа Leopard 2 и до четырёх машин поддержки.

«Сейчас 8 танков находятся в Украине, также идёт подготовка личного состава в Польше под эгидой Миссии военной помощи Европейского Союза для поддержки Украины (EUMAM для Украины). В дополнение к восьми переданным танкам и вспомогательным машинам Норвегия предоставляет целевые средства на боеприпасы и запчасти», — говорится в сообщении.

Как заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, «сейчас мы считаем, что это совершенно правильно поддерживать Украину. Для безопасности Норвегии и Европы важно, чтобы Россия не выиграла своей агрессией против Украины».

Поставленные танки являются важной частью так называемой системы взаимодействия, которая необходима для того, чтобы иметь возможность проводить наземные действия. Танк имеет мобильность и может быстро передвигаться на большие расстояния по местности, имеет свою защиту в виде брони, чтобы выжить в боевой обстановке, быстро поражать цели на расстоянии до 4000 метров.

«Эти характеристики имеют решающее значение для того, чтобы подразделение могло отразить позицию врага. Пожертвованные Украине танки будут иметь решающее значение для её способности вернуть оккупированные Россией земли», – сказал командир бронетанкового батальона подполковник Ларс.

Отмечается также, что подготовка и транспортировка танков была сложной логистической операцией. В сжатые сроки и с большой нагрузкой был задействован широкий спектр техники как военных, так и гражданских транспортных ресурсов.

«Для решения такой задачи задействовано много составляющих. Сотрудничество между Норвежским оборонным материально-техническим агентством, Сухопутными войсками ВС Норвегии и Организацией материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Норвегии имело решающее значение. Все эти участники внесли свой вклад в подготовку танков, которые должны быть в лучшем состоянии, когда их отправят в Украину», – сказал Командующий Организации материально-технического обеспечения ВС Норвегии генерал-майор Ларс Кристиан Аамодт.

Он остался доволен выполненной задачей по транспортировке танков в Украину: «Я горжусь тем, что операция прошла по плану и вагоны и боеприпасы сейчас в месте назначения».

Кстати. ВС Норвегии от имени Правительства своей страны передали Украине противотанковое оружие М72, бронежилеты, полевые пайки, личное снаряжение пользователя (маршевые ботинки, шлемы, карематы, спальные мешки, зимняя одежда), зенитные ракеты «Мистраль», самоходная гаубица М109 вместе с запчастями, многоцелевой бронированный автомобиль Iveco LAV 3 с запчастями, РСЗО, грузовики Scania P92 с краном, грузовики Scania P113 с крюковым лифтом, 155-мм снаряды, метательные заряды, запалы и боеприпасы.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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