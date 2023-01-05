Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов

Норвегия передала Украине ещё десять тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Вооружённые силы Норвегии в Тwitter.

«По поручению правительства Вооружённые силы Норвегии отправили в Украину 10 000 артиллерийских снарядов. Снаряжение находится в Украине», — говорится в посте.

Отмечается, что артиллерийские снаряды можно использовать для нескольких видов артиллерийских установок, включительно с ранее переданными Норвегией самоходными гаубицами M109.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон на восстановление повреждённой в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине.

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