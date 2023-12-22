Неижпапа обсудил ситуацию в Чёрном море с командующим ВМС Королевства Швеция

Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провёл онлайн встречу с командующим ВМС Королевства Швеция контр-адмиралом Евой Скуг Хаслум.

Об этом в Facebook сообщают ВМС ВСУ.

Отмечается, что в ходе встречи была обсуждена ситуация безопасности в регионе.

«Особое внимание уделили минной опасности в Чёрном море, вызванной российской агрессией. Отдельное внимание командующие уделили вопросам нужд Военно-Морских Сил ВС Украины в военной помощи для наращивания боевых возможностей», — говорится в сообщении.

Вице-адмирал Алексей Неижпапа выразил надежду, что Швеция присоединится к Международной коалиции развития возможностей ВМС ВС Украины, о создании которой недавно было объявлено в Великобритании.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года правительство Швеции утвердило передачу новой партии помощи Украине на общую сумму €124 млн.

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