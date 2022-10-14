В Одессе почтили память защитников и защитниц Украины

14 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

В мероприятиях памяти защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь за независимость страны, приняли участие руководители города и области.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в поздравлении защитникам и защитницам Украины с праздником сказал: «Наши главные ценности – Родина, независимость и суверенитет страны и безопасность семьи. И сегодня их защищают наши отважные соотечественники. Спасибо защитникам и защитницам Украины. Спасибо нашим ангелам-хранителям. Верим в ВСУ! Впереди – только Победа! Слава Украине!»

Фото и видео: «Одесса»

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