В Одессе почтили память защитников и защитниц Украины

14 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.
В мероприятиях памяти защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь за независимость страны, приняли участие руководители города и области.
Мэр Одессы Геннадий Труханов в поздравлении защитникам и защитницам Украины с праздником сказал: «Наши главные ценности – Родина, независимость и суверенитет страны и безопасность семьи. И сегодня их защищают наши отважные соотечественники. Спасибо защитникам и защитницам Украины. Спасибо нашим ангелам-хранителям. Верим в ВСУ! Впереди – только Победа! Слава Украине!»
Фото и видео: «Одесса»
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