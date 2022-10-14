Марченко провёл совещание по итогам своей поездки в Фонтанскую громаду

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 13 октября провёл совещание по результатам комплексной проверки специальной рабочей группы в Фонтанской громаде, которую он посещал с рабочим визитом в середине сентября.

По информации пресс-службы Одесской ОВА, Марченко, услышав результаты работы проверки, вновь остался недоволен работой руководства громады.

«Досадно, но те результаты проверки, которые сейчас объявили представители разных служб, департаментов и управлений, являются критическими! Во-первых нарушение норм Бюджетного кодекса. Много нарушений в земельной сфере, в частности, по аренде земли. Имеются серьёзные проблемы с качественной и безопасной организацией образовательного процесса. Да и средняя зарплата в одной из самых богатых громад почему-то ниже, чем по области. К тому же в Фонтанской общине отсутствует Стратегия развития», – отметил начальник Одесской ОВА.

Отмечается, что по результатам проверки и совещания руководству и исполкому Фонтанской общины рекомендовано учесть все замечания и пожелания, представленные членами рабочей группы, и в ближайшее время исправить положение дел в каждом секторе жизнедеятельности громады.

Фото: ООВА/Facebook

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