Максим Марченко посетил Фонтанскую общину: многим остался недоволен

Сегодня, 16 сентября, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил Фонтанскую общину.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Руководитель области проверил состояние укрытий в Александровской школе и Фонтанском лицее.

«Отмечу, что в первом учебном заведении неплохое состояние укрытия, но при этом там почему-то офлайн учатся только 30 детей. Осмотрев школу и укрытие, дал поручение и руководителю учебного заведения, и руководителям общины провести качественную разъяснительную работу среди родителей по возвращению детей к обучению именно в школе. Необходимо доработать некоторые моменты, и условия для безопасного обучения здесь будут нормальными. Относительно укрытия в Фонтанском УВК, досадно, но здесь так и не подготовились к началу нового года. Лицей совершенно не готов! Хотя здесь имели для этого все имеющиеся резервы», — сказал Максим Марченко.

Также начальник Одесской ОВА провёл рабочую встречу с руководством, депутатским корпусом и активом Фонтанской громады.

«Меня поражает тот факт, что в одной из казалось бы успешных общин области такие же острые проблемы, как и у самых отдалённых. Миллионы неиспользованных средств на счетах, незавершённая инвентаризация земель, что влечёт за собой ряд земельных вопросов и очень низкий показатель трудоустройства внутренне перемещённых лиц. Ну и самое главное – проблема, о которой говорит весь район и вся область: отсутствие взаимопонимания и плохой уровень коммуникации руководства общины и депутатов, которые, казалось бы, должны работать совместно в интересах избиравших их жителей. Но нет! Сессии либо не проводятся, либо проходят со скандалами и нарушениями регламентов. Депутаты хотят приходить на заседание, а хотят – игнорируют свои прямые обязанности перед избирателями. В то время, когда народ Украины мужественно борется с российскими оккупантами, защищает свою землю, страдая от разрушения инфраструктуры и жилья и терпя непоправимые человеческие потери, подобное — недопустимо!» – подчеркнул Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил Савранский поселковый совет Подольского района.

Фото: ООВА/Facebook

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