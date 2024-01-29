Одесским школьникам пришла пора готовиться к тестированию

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году запланировано провести в течение 14 мая – 19 июля.

об этом Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщает в Facebook.

Такой период определён приказом Министерства образования и науки Украины от 29.12.2023 №1581. Кроме того, этим приказом утверждён список учебных предметов, по которым в 2024 году будет проводиться национальный мультипредметный тест.

Так, участники НМТ будут составлять сертификационную работу по четырём учебным предметам, три из которых обязательны и один – по выбору поступающего: обязательные предметы – украинский язык, математика, история Украины; на выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

Выполнение сертификационной работы будет продолжаться 240 минут в один день – двумя блоками по 120 минут с перерывом 20 минут: I блок (120 мин.) – украинский язык и математика; ІІ блок (120 мин.) – история Украины и один учебный предмет по выбору абитуриента. Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков НМТ-2024 и схемы начисления баллов за выполнение их задач.

«Знаю, что тестирование по четырём предметам в течение одного дня может быть немалой нагрузкой. Но ещё раз подчёркиваю, что это делаем прежде ради безопасности поступающих и создания для всех равных условий. Такая модель даёт возможность поступающему появиться в пункте тестирования только один раз. Особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать для составления НМТ в соседний населённый пункт. К тому же, больше сессий = большая вероятность попасть на воздушную тревогу», — подчеркнул министр Лисовой.

Он добавил, что приносить воду и пить во время тестирования можно.

«Оставить её нужно на столе с личными вещами (причина — предотвращение пролития жидкости на компьютер, что может помешать сдать тестирование). Впрочем, в любой момент участники НМТ смогут подойти к столу с личными вещами и пополнить свой водный баланс», — отметил министр.

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