Стартовала регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте

14 марта началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 11 апреля.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Для регистрации с помощью специального сервиса поступающим следует самостоятельно создать персональный кабинет, где указать личные данные (регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (РНУКНП), фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, и указать регистрационные данные, в частности, контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет», указать на необходимость создания особых (специальных) условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населённый пункт в Украине или за рубежом , где он/она планирует проходить НМТ, а также язык составления предметов сертификационной работы.

Также необходимо скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов. Затем необходимо отправить внесённую информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования и ожидать уведомления об успешной регистрации.

В этом году регистрация проходит безбумажно.

Больше деталей о процедуре регистрации можно узнать на сайте УЦОКО.

Как сообщала Одесса News, основная сессия НМТ в этом году продлится с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 11 по 19 июля. Результаты тестирования участники получат до 2 и 26 июля в зависимости от того, на какой сессии они сдавали экзамен – основной или дополнительной.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy