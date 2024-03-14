Стартовала регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте

14 марта началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 11 апреля.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Для регистрации с помощью специального сервиса поступающим следует самостоятельно создать персональный кабинет, где указать личные данные (регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (РНУКНП), фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, и указать регистрационные данные, в частности, контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет», указать на необходимость создания особых (специальных) условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населённый пункт в Украине или за рубежом , где он/она планирует проходить НМТ, а также язык составления предметов сертификационной работы.
Также необходимо скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов. Затем необходимо отправить внесённую информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования и ожидать уведомления об успешной регистрации.
В этом году регистрация проходит безбумажно.
Больше деталей о процедуре регистрации можно узнать на сайте УЦОКО.
Как сообщала Одесса News, основная сессия НМТ в этом году продлится с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 11 по 19 июля. Результаты тестирования участники получат до 2 и 26 июля в зависимости от того, на какой сессии они сдавали экзамен – основной или дополнительной.
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