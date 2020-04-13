Началась вторая неделя Всеукраинской школы онлайн: расписание и новации

Министерство образования и науки обнародовало расписание Всеукраинской школы онлайн на вторую неделю обучения — 13-17 апреля.

Расписание доступно на сайте Министерства образования и науки.

«Одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале МОН. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи», — говорится в сообщении.

С этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:

1 урок — 10:00

2 урок — 10:30

3 урок (зарядка) — 11:00

4 урок — 11:15

5 урок — 11:45

6 урок (зарядка) — 12:15

7 урок — 12:30.

В МОН напомнили, что все уроки сохраняются в записи на YouTube-канале МОН. Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать её просматривать с удобного для вас места.

Также МОН обнародует расписание с темами для каждого урока. Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

На YouTube-канале МОН также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

5 класс — bit.ly/USO5class

6 класс -bit.ly/USO6class

7 класс — bit.ly/USO7class

8 класс — bit.ly/USO8class

9 класс — bit.ly/USO9class

10 класс — bit.ly/USO10class

11 класс — bit.ly/USO11class.

Как сообщала Одесса News, Всеукраинская школа онлайн стартовала 6 апреля.