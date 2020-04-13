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Началась вторая неделя Всеукраинской школы онлайн: расписание и новации

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Министерство образования и науки обнародовало расписание Всеукраинской школы онлайн на вторую неделю обучения — 13-17 апреля.

Расписание доступно на сайте Министерства образования и науки.

«Одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале МОН. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи», — говорится в сообщении.

С этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:

  • 1 урок — 10:00
  • 2 урок — 10:30
  • 3 урок (зарядка) — 11:00
  • 4 урок — 11:15
  • 5 урок — 11:45
  • 6 урок (зарядка) — 12:15
  • 7 урок — 12:30.

В МОН напомнили, что все уроки сохраняются в записи на YouTube-канале МОН. Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать её просматривать с удобного для вас места.

Также МОН обнародует расписание с темами для каждого урока. Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

На YouTube-канале МОН также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

5 класс — bit.ly/USO5class
6 класс -bit.ly/USO6class
7 класс — bit.ly/USO7class
8 класс — bit.ly/USO8class
9 класс — bit.ly/USO9class
10 класс — bit.ly/USO10class
11 класс — bit.ly/USO11class.

Как сообщала Одесса News, Всеукраинская школа онлайн стартовала 6 апреля.

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