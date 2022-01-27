Лжеминёром школы в Одесской области оказался её ученик

26 января 17-летний ученик 11-го класса одной из школ Одесской области сообщил полиции о минировании учебного заведения и отключил связь.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правоохранители разоблачили «шутника» в течение считанных минут.

Задержанный старшеклассник объяснил свой поступок тем, что хотел на перерыве развлечься и проверить, как работают спецслужбы.

«Я совершил не очень хороший поступок, когда позвонил в полицию с ложным сообщением. Я даже не сказал название учебного заведения и немедленно бросил трубку. Считал, что полиция не станет проверять такое сообщение, но ошибся. Я хочу обратиться к своим сверстникам, к тем, кто старше или младше меня — не повторяйте мои действия. Я не думал, что делаю, и мне стыдно», — сказал при задержании подросток.

Отмечается, что парень ранее не попадал в поле зрения полиции. Но по факту заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан правоохранители начали производство. Мобильный телефон, из которого позвонил парень, изъяли, — сказала старший следователь отдела полиции №2 Лилия Марченко.



Кстати. Если ребёнок ещё не достиг возраста уголовной ответственности за такое преступление, к ответственности будут привлечены его родители.

Как сообщала Одесса News, одесским полицейским пришлось 10-12 января работать в экстремальной ситуации после анонимных сообщений о якобы заминировании ряда объектов в городе.

Видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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