Труханов не собирается финансировать стройку Кивалова на межрейсовой базе моряков в Одессе

На территории бывшей Межрейсовой базы моряков ЧМП в Одессе завершается строительство церковно-приходской школы, сооружаемой под патронатом эес-нардепа Сергея Кивалова. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы.

Об этом сообщает Сергей Кивалов на своей странице в Facebook.

Церковно-приходская школа будет называться Международная академическая школа «Одесса».

«Появление уникального образовательного комплекса, рассчитанного на тысячу детей, крайне необходимо городу-миллионнику, где десятками лет не строились новые школы», — пишет Кивалов.



Однако, во взаимоотношениях с горсоветом в деле строительства школы есть некоторые нюансы, на которые обращает внимание Кивалов.

«Рассматривая механизмы взаимодействия с Одесским городским советом важно разъяснить некоторые законодательные акты, регулирующие данный вопрос. 27 февраля 2019 года Правительство внесло изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14.01.2015 г. №6. Этими изменениями предусмотрено, в частности, направление органами местного самоуправления в соответствии с формулой, утверждённой правительством, образовательной субвенции и на частные заведения общего среднего образования. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы в Одесском городском совете была создана специальная рабочая группа, которая будет совместно с нами курировать функционирование Школы будущего. В частности, запуск учебного процесса, финансирование заработных плат учителям и ряд других вопросов, которые согласно действующего законодательства должны взять на себя городские власти», считает экс-нардеп.

Мэр Одессы же на последнем заседании сессии горсовета напомнил, что в своё время Благотворительному фонду президента Одесской юракадемии Сергею Кивалову бесплатно выделили для строительства школы 1,4 га земли, однако учебное заведение до сих пор не работает, не платит ничего в бюджет и не хочет принимать учащихся бесплатно. Между тем, по словам городского головы, в этом районе не хватает муниципальных школ и детских садов. Труханов уверен, что для одесских детей обучение в ЦПШ должно быть бесплатным.

Кивалов же считает, что «городская власть лишь выполнила предусмотренные действующим законодательством нормы. Если говорить о денежном эквиваленте, то это лишь «капля в море» в сравнении с теми средствами, которые уже нами потрачены и которые ещё предстоит вложить в запуск и реализацию данного проекта.

Строительство Международной академической школы «Одесса» длится уже 6 лет. Возможно, мы могли бы завершить его гораздо раньше. Однако, создаём полноценный комплекс, ориентированный на духовное, интеллектуальное, физическое и творческое развитие личности».



Экс-нардеп называет будущую школу «выдающимся архитектурным объектом», который станет настоящим украшением не только Одессы. «Строя школу, мы, в первую очередь, руководствовались принципами качества, стремясь обеспечить максимально возможный уровень безопасности и комфорта детей».

«При создании Школы будущего на Академической, 30 были предусмотрены самые современные противопожарные системы, в соответствии с повышенными требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм. Настолько подробно я могу прокомментировать абсолютно все элементы школы, начиная от трёхэтажного спортивного комплекса, плавательного бассейна, киноконцерт-холла, и заканчивая крупнейшим в Украине полем солнечных коллекторов», — пишет Кивалов.

Выступая на сессии горсовета, депутат от Украинской морпартии Сергея Кивалова Светлана Осауленко заявила, что «церковно-приходская» школа будет международной и поменяет название на «Академическая школа «Одесса» и откроется 1 сентября.

Депутат предложила создать рабочую группу, которая решит денежный вопрос. Она считает: если город хочет, чтобы обучение в школе было бесплатным, он должен участвовать в финансировании ее деятельности.

Кроме того, Осауленко предложила Труханову «позвонить Сергею Васильевичу и решить с ним этот вопрос».

Кивалов считает, что «мы строим на века. И это требует основательного подхода. Более того, я видел немного людей в нашем городе, которые имеют огромное желание вкладывать свои средства в реализацию социально-образовательных проектов. Международная академическая школа «Одесса» строится исключительно за счёт взятых кредитов и личных средств. Подчёркиваю, без единой копейки из средств бюджетов города, области или страны. В этой связи, после окончания строительства участие городской власти в дальнейшем функционировании важного для всех нас проекта – это более чем логичный шаг. Международная академическая школа практически никогда не окупится и не принесёт прибыль. Инвестировать в инфраструктурные объекты, работать на благо города и обеспечивать бесплатные места для обучения детей – это и есть истинный патриотизм и любовь к родному городу».

Однако, закон прямо запрещает органам местного самоуправления финансировать частные предприятия. Не может город и содержать религиозное учебное заведение.

Ранее Одесса News писала, что глава Украинской морской партии, ректор Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов возмутился планами мэрии Одессы и компании «Будова» застроить высотками зелёную зону на месте бывшей Межрейсовой базы моряков.

Фото: Facebook