В Одессе утвердили границы сквера на Адмиральском проспекте

В Одессе утвердили границы территории общего пользования рекреационного назначения — сквера у бывшего кинотеатра «Вымпел» по Адмиральскому проспекту, 31.

Соответствующий проект решения был одобрен депутатским большинством на сессии Одесского городского совета 18 марта, сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что площадь земельного участка общего пользования с зелёными насаждениями составила 1,46 га.



В границы сквера не вошли земельные участки под тремя объектами, расположенными на территории сквера:

— земельный участок площадью 0,3574 га под зданиями и сооружениями бывшего кинотеатра «Вымпел»;

— земельный участок ориентировочной площадью 0,037 га под зданием подземного туалета;

— земельный участок площадью 0,0021 га газораспределительного пункта.



Утверждение границ сквера у бывшего кинотеатра «Вымпел» гарантирует сохранение зелёных зон в утверждённых границах и дальнейший уход за зелёными насаждениями.

Как сообщала Одесса News, над сквером имени Жанны Лябурб, что под Тёщиным мостом в Одессе, нависла угроза застройки.

Фото: «Одесса»