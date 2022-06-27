На 8-й станции Большого Фонтана в Одессе появится новая зелёная зона

В Одессе, на 8-й станции Большого Фонтана, появится новая зелёная зона.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» горсовета.

Так, территория в районе ул. Каманина станет ещё одним местом отдыха для жителей этого района, который в последние годы активно застраивается.

Зимой коммунальные службы Одессы разбили здесь мини-сквер с дорожками и аллеями.

В благоустройстве мини-сквера принимают участие работники Коммунальных предприятий: «Горзелентрест», «Городские дороги», «ЖКС «Фонтанский», «Одесгорэлектротранс», «Сервисный центр» и КК «Сервис плюс»., — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также для восстановления асфальтового покрытия улицы Самолётной до 1 октября 2022 года временно закрыто движение автотранспорта на участке этой улицы.

Фото и видео: «Одесса»

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