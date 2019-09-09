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Экологический коллапс: в море на одесском пляже стекает глиняный поток

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В районе пляжа Отрада в Одессе произошёл экологический коллапс.

Как пишет ТАЙМЕР, в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, что в море в районе пляжа Отрада стекает глиняный поток.

По словам эксперта гидрогеолога «Причерномор» ГРГП Елены Сулимовой, причиной стала старая ливневая система Одессы.

«Противооползневая дренажная галерея была построена в 60-70-е годы. Система собирала грунтовые воды и осадки и выводила их в море. Возможно, в дренаже что–то проломилось и подмываются суглинки», — пояснила специалист.

Отмечается, что пользователи соцсетей заподозрили в сливе завод шампанских вин, однако эксперт уверена, что это сточные воды, а необычный цвет воды вызван примесью глины в сточной воде.

«Дренажка эта стекала в море без очистки, потому что такой был проект, в 60-е годы. Отвечает за эту дренажку профильный департамент в горсовете», — подытожила Сулимова.

Как сообщала Одесса News, по данным учёных, в том числе и Одесского национального университета им. Мечникова, количество морского мусора в Чёрном море почти вдвое превышает этот показатель в Средиземном.

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