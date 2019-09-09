Где в Одессе проводят досуг айтишники

В Украине насчитывается около 160 тысяч IT-специалистов, 6% из которых, а это почти 10 тысяч человек, работают Одессе.

Портал DOU, как пишет digest.pro, проанализировал, как отдыхают одесские айтишники и какие места посещают.

Кинотеатры занимают высокую позицию в рейтинге самых популярных мест для отдыха. Среди айтишников много киноманов. Наиболее популярные кинотеатры в Одессе — это кинокомплекс “Планета Кино”, который представлен в спальных районах Таирова и Котовского, а также новый кинотеатр “Multiplex” в Приморском районе, в Аркадии.

Зелёный театр также привлекает IT-специалистов Одессы, где под открытым небом проводятся киновечера, выступают музыкальные группы, проводятся интеллектуальные игры.

На третьем месте — Трасса здоровья, где часто “тусуются” те, кто любит кататься на велосипеде и роликах.

Кроме того, при поддержке IT-компаний здесь часто проходят турниры по картингу и баскетболу.

Также одесское IT-сообщество собирается на тематических встречах Silicon Drinkabout в разных заведениях города каждую последнюю пятницу месяца.

Ещё один любимый способ одесских айтишников отдохнуть — участие в паб-квизах — разновидность викторины, проводимой в пабах и барах, при этом совместив мозговой штурм с нетворкингом. В Одессе пользуются популярностью следующие организаторы таких ивентов: The Quiz Одесса, Wednesday Pub Quiz, Ламповый квиз, 3×12 Odessa, Easy Quizzy.

В центре Одессы в креативном пространстве “Интеллект-клуб №1” проходят интеллектуальные игры “Что? Где? Когда?”. Турниры между IT-компаниями организовывает IT-компания AB Soft.

Айтишники также любят проходить различные квест-комнаты, которых в Одессе достаточно много. Самые популярные сети квест-комнат: Release, Мышеловка, Кульминация, Выход.

VR-комнаты

Ещё одно развлечение одесских айтишников — VR-комнаты. В Одессе есть 12 комнат, основные из которых: The Lab, CUBE, Tron. Наиболее интерактивной комнатой с наибольшей погружённостью в виртуальную реальность является Anvio VR UA.

Модным местом для досуга в спеде IT-специалистов Одессы является арт-центр «Most Center». Это пространство для отдыха и шоппинга. Здесь находятся творческие мастерские, салоны красоты, танцевальные и спортивные школы, фотостудия и шоу-румы одежды.

На Городской рынок еды айтишники приходят отдохнуть со вторыми половинками, с друзьями, с семьями и коллегами по работе. Здесь часто проводятся мастер-классы, диджей-сеты, дегустации и званые ужины.

Айтишники любят активности на воде и получают экстрим и заряд бодрости благодаря виндсёрфингу, дайвингу, каякингу, кайтсерфингу, рафтингу. Также в летний период популярны аквапарки, где можно провести целый день с друзьями и семьей.