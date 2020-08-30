Одесса провожает лето

Фотокор Одесса News в последнее воскресенье лета совершил прогулку по городу.

Начал он свой променад с Аллеи славы и продолжил движение вдоль моря через пляж Ланжерон и далее по трассе Здоровья.



Кстати говоря, людей на пляжах не так много, как ожидалось. Да, главный пляж Ланжерона был заполнен под завязку, но, по субъективному мнению нашего фотокора, это, скорее всего, не от того, что много людей, а от того, что очень много топчанов.



А над морем был замечен вертолёт Ми-2 компании Мотор-Сич с бортовым номером UR-VBH, который совершил несколько кругов от Ланжерона до многострадального Делфи.

Пляж Отрада с огромной детской горкой. И небольшой горкой мусора (его, кстати, говоря не так много, но встречается).

Множество домиков для котов можно встретить вдоль Трассы здоровья, а вот их хозяева куда-то подевались. Один из таких «многоквартирных» кошачьих домов повстречался по дороге от Отрады в сторону Дельфина.

Трасса здоровья с велосипедистами и с теми, кто активно отдыхать не хочет.

Главная достопримечательность нынешнего лета танкер «Делфи» в ожидании своей участи, которая по всей видимости опять «повисла» в воздухе. Причиной чего стало «неожиданное появление огромной пробоины в борту». .

Пляж Лагуна.



Неожиданно на всех парах мимо пронеслась скорая помощь, крякая и сигналя, она мчалась в сторону Отрады к кому-то на помощь.

Ещё один «Котэдж».



Ещё Трасса здоровья вблизи Аркадии.



Пляж и скандальная стройка, на самом берегу моря.

Аркадия, народ, в большинстве своём, находится в море.



Но и центральная Аллея тоже заполнена людьми.

А где-то посредине между 8 и 9 станциями на Трассе возникла какая-то непонятная насыпь из земли. Неужели кто-то опять собирается «укреплять склоны» своим собственным домиком?

Только недавно похвалили эстакаду и переход к ней, так сразу нашли изъян. В месте, где эстакада соединяется со склоном, просел грунт.

А может это и от того, что рядом строится странная парковка.

Закончим мы 10й станцией Большого Фонтана.

А в общем, прогулка удалась.

Здравствуй, осень!

Фото: Александр Александров/Одесса News