Вечер «Одесская опера — украинская душа Европы» обещает быть ярким событием

В воскресенье, 9 апреля, в Одесском оперном театре особенный вечер.

Вас ожидает встреча с культовыми героями — Фигаро, Кармен и Эскамильо, Дон Кихотом и Китри, Дон Жуаном и Неморино, которые будут петь самые популярные арии из опер и мюзиклов и будут выполнять фрагменты из балетов.

Будет звучать музыка Россини и Минкуса, Бизе и Верди, Вивальди и Брамса, Скорика и Данькевича.

А начнётся действо музыкальным хитом нескольких веков – блестящей увертюрой Моцарта из оперы «Свадьба Фигаро».

Европейская оперная и балетная классика, яркие оркестровые пьесы в этот вечер органично сочетаются с современной хореографией и народной песней.

Проведите этот вечер в театральном храме Одессы, вы обретёте незабываемые эмоции.

Продолжительность вечера 1 час 20 минут.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов 100-400 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod