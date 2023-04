Брендом Одесского театра оперы и балета воспользовались мошенники

В медиапространстве распространяется информация о гастролях балетных трупп, которые выдают себя за украинские, используя в названии своих новообразований имена всемирно известных театральных брендов, в частности, Одесского национального академического театра оперы и балета.

Об этом сообщается на официальном сайте Одесского национального академического театра оперы и балета.

Так, в Ирландии (организатор Art One Presents) и Франции (организатор A.А. Organization) рекламируются выступления The Ukrainian National Ballet of Odessa (ukrainiannationalballet.com) с балетами П. Чайковского.

«Официально сообщаем и подчёркиваем, что данная труппа никакого отношения к Одесской национальной опере не имеет, а руководство «The Ukrainian National Ballet of Odessa» использует сходство в названии, видеоматериалы наших спектаклей и ложную информацию в рекламе, чем вводит в заблуждение зрителей, дискредитируя славное им Одесской оперы», — заявляет руководство театра.

Отмечается, что на неоднократные обращения о прекращении этой противоправной и антиукраинской деятельности руководство «The Ukrainian National Ballet of Odessa» должным образом не реагирует и, несмотря на все призывы художественного сообщества бойкотировать репертуар российских композиторов, отказывается изымать балеты, которые во всём мире ассоциируются с культурой агрессора.

По просьбе руководства Одесской национальной оперы для окончательного выяснения ситуации и получения помощи со стороны международного сообщества в прекращении мошеннических действий «The Ukrainian National Ballet of Odessa» Посол Украины во Франции господин Вадим Омельченко обратился с письмом к Министру культуры Франции мадам Риммы Абдул Маяк.

В письме, в частности, говорится: «В условиях масштабной войны, которую Россия ведёт в Украине, российско-украинское художественное сотрудничество не возможно. Такое сотрудничество, которое допускает «Украинский национальный балет Одессы», идёт на пользу российской пропаганде против Украины и отвлекает внимание от борьбы украинского народа за свою независимость и идентичность, а также от преступлений, которые Россия сейчас совершает против украинцев.

Мы благодарны французским друзьям за возможность представлять украинскую культуру. Поэтому просим Вас, уважаемая госпожа Министр, принять все меры для недопущения выступлений труппы «Украинский национальный балет Одессы» в городах Франции, чтобы не дискредитировать имя Украинского Государства и не путать настоящую украинскую культуру с российской пропагандой».

Руководство и весь коллектив Одесской национальной оперы осуждают деятельность представителей культуры и искусства, каким-либо образом связанными с русской культурой и дискредитирующими украинские официальные институты.

«Мы надеемся на действенную поддержку от отечественного и международного сообщества и ожидаем скорейшего прекращения антиукраинской деятельности The Ukrainian National Ballet of Odessa», — резюмируется в сообщении театра.

27 марта, по случаю Международного дня театра, в Одессе прошло чествование работников театров.

