Где в Одессе загрязнённый воздух

Департамент экологии Одесского горсовета провёл очередной мониторинг воздушного бассейна Одессы.

Как сообщается на официальном сайте горсовета, мониторинг атмосферного воздуха осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в установленных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, в пределах санитарно-защитных зон потенциально-опасных объектов г. Одессы, в прибрежной зоне, а также в парках и скверах, согласно утверждённому плану-графику.

В первом квартале этого года лабораторией было осуществлено 216 наблюдений с автоматическим отбором проб и измерениями концентраций загрязняющих веществ газоанализаторами. Осуществлено 960 определений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 6 компонентам: оксиду углерода, озону, сероводороду, диоксиду серы, пыли, диоксиду азота.

По результатам мониторинга на территории города в районе Александровского проспекта наблюдались незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

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