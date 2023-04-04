Одесситам пришлось пережить «шахедную» ночь

Сегодняшней ночью врагом были атакованы две южные области — Одесская и Николаевская.

По информации в Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, из 17 дронов-камикадзе Силы противовоздушной обороны уничтожили 14: в небе Одесской области — 13 и 1 – над Николаевской.

«Атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131″. В общей сложности, зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который до утра спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без человеческих потерь.

Как сообщала Одесса News, шторм в Чёрном море утих и корабельная группировка врага наращивается ракетоносителями.

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