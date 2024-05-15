Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни.

Об этом 15 мая в Telegram сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также распорядился согласовать новые даты проведения перенесенных мероприятий. В ОП отметили, что благодарны партнёрам за понимание.

На сегодняшнем селекторном совещании с участием Зеленского обсуждалась ситуация в Харьковской области и обеспечение сил обороны Украины.

«Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие Госпогранслужбы, Нацгвардии и непосредственно Главком Александр Сырский, принимающий все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – ГУР и СВР – видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации», – подчеркнули в ОП.

Ранее издание EFE сообщало, что из-за ухудшения ситуации на фронте Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию.

Одесса News информировала, что утром 10 мая в Харьковской облгосадминистрации сообщили, что РФ усилила обстрелы на северном направлении области. Вечером того же дня в Генштабе ВСУ сообщили о боях за приграничные населённые пункты в Харьковской области, которые находились в серой зоне и противник достиг частичного успеха в некоторых районах. Враг, не считаясь с потерями, атакует Волчанск, находящийся в 4 км от границы с РФ. Вечером 14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что возле Лукьянцов и Волчанска украинские подразделения переместились «на более выгодные позиции».

Фото: ОПУ

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