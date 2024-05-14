811 дней войны: задача — сорвать российскую попытку расширить войну

Наша задача абсолютно ясна – сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях – от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины. Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе.

Так охарактеризовал военные цели ВСУ на данном этапе войны Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении 13 мая.

Также Зеленский описал ситуацию на других «направлениях, где наиболее сейчас горячо».

«Харьковщина – продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, на Волчанск и в целом пограничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, и ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас всё больше становится наших результатов – мы уничтожаем пехоту оккупантов, технику», — сказал Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что замысел врага, судя по его действиям, состоит в оттягивании наших сил. «Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно – Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание к Купянскому направлению», — отметил Зеленский.

«Мы также фиксируем враждебную активность против Сумщины и Черниговщины – диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнём, как и положено. Максимум нужно сделать, чтобы именно оккупант терял, а не мы, не украинцы», — резюмировал военную часть своего видеообращения Владимир Зеленский.

В течение прошедших суток, сообщает Генштаб ВСУ, противник потерял более 800 человек личного состава, 9 танков, 28 боевых бронированных машин, 212 беспилотных летательных аппаратов.

Воинами 110-й отдельной механизированной бригады сбит в небе Донецкой области российский Су-25.

Одесса News информировала о назначении 11 мая 2024 года бригадного генерала Михаила Драпатого командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» вместо уволенного с этой должности Юрия Галушкина.

На главном фото танкист 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Фото: Генштаб ВСУ, Главком ВСУ, Оксана Чёрная/Facebook

Видео: Президент Украины

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