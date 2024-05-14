14 мая в Одессе очередное отключение воды и света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 14 мая будут без воды и света по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 14 мая с 9:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: пр-т Добровольского, 123-153, 112-128, Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 2-8, Виталия Блажко (Махачкалинская), 10, Паустовского, 3-29, 2-12, с Иличанка. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Сегодня же аварийные работы запланированы Центральными РЭС по таким адресам: Авиационная, 1, 1/корп.5, Багрицкого, 50-75а, Бреуса, Весенняя, Герцена, 2, 4а, 5, 9, Глиняная, Ефимова, Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в, М. Малиновского, М. Бабаджаняна, Новая, Мраморная (Софии Перовской), Пишенина, Поездная, 5, 5а, 6, Живописная (Скворцова), Складская, Тимошенко, Буковецкого (Фигнер Веры), Гранитная (Чернышевского), Герцена, пер. Косовский, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, пер. Парашютный, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, пер. Рекордный, 1, 3-5, 7. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Авдеева-Черноморского, Абрикосовая, Аравийская аллея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26 Бригадная, Давида Бурлюка (Гаршина), Гвардейская, Геллера Ефима, Дубовая Роща, Жаботинского, Валерия Самофалова (Каманина), Кольцевая, Хрустальная, Леваневского, 2, Лигинская (Макаренко), Неделина, Леся Курбаса (Петрашевского), Бориса Эдуардса (Писарева) , 28-40в, Балтиморская (Посмитного) , 9/уч.3, 9/корп.2, 17, 17а, Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195, Айвазовского (Тимирязєва), 34, Фонтанская дорога, Чубаевская, Штурвальная, пер. 1-й Хрустальный пер. 1-й Равенства, пер. 2-й Амурский, пер. 3-й Проектируемый, пер. Абрикосовый, пер. Аркадиевский, Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3/корп.9, Кортацци переулок (пер. Каманина), 7, пер. Коллективный, пер. Костеловской, пер. Летний, пер. Мореходный, 22/22а, пер. Мореходный 6, 10, 15а, пер. Морской, пер. Университетский, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3. Работы до 19:00.

Северные РЭС: 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская, Андреевского, 8, 16, Балтская дорога, 28, Известковая, Вапнярский посёлок, Викандера и Ларсена (8 Марта), Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81, Никитина, Локомотивная, Рыночная, 7, Стельмаха, 46-49, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, пер. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, Балтский, Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-8,10, пер. Материальный 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12, пер. 1-й, 2-й, 3-й Известковый, пер. Ступенчатый, пер. 3-й, 4-й, Ступенчатый, пер. Ширяевский, спуск Слободской, 18, 19, 30. Работы до 19:00.

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