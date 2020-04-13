Кто в Одессе 13 апреля останется без света и воды

13 апреля некоторые дома в Одессе будут отключены от воды и света.
Об этом предупредили одесситов «Одессаоблэнерго» и «Инфоксводоканал».
Так, энергоснабжение будет прекращено 13 апреля в домах на таких улицах города:
с 7:00 до 19:00
— Екатерининская, 2
— Воронцовский переулок
— Приморский бульвар, 1, 2 и 10
с 9:00 до 17:00
— 4-ая
— Агрономическая
— Бадаева
— Беляевская
— Гинзбург,
— Клубничный пер., 20-24
— Котляревского
— Крушельницкого
— Мациевского,
— пер.Оранжерейный
— Островского
— Посмитного, 20, 22 и 33
— Савранская,
— Слободская
— Тарутинская
— Фонтанская дорога №№59-63
— Хуторская
— Цебриковская
— переулок, Шахтинский
— Щедрина
— пер.Щорса
с 10:00 до 13:00
— Героев–пограничников, 1, 3, 7, 9, 11
— ул.Краснова, № 1, 3, 5, 7 и 7а
с 13:00 до 15:00
— ул.Одария, 7, 16-24
— Атамана Чепиги, 3-15
— Щёголева, 1-4, 6, 8
Водоснабжение с 09:00 до 23:00 будет прекращено потребителям следующих улиц города:
— Аркадиевский пер., 4
— ул.Леваневского, 9, 9 а
— ул.Посмитного, 25-33
— Фонтанская дорога, 65-69а.
Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.