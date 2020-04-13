Кто в Одессе 13 апреля останется без света и воды

13 апреля некоторые дома в Одессе будут отключены от воды и света.

Об этом предупредили одесситов «Одессаоблэнерго» и «Инфоксводоканал».

Так, энергоснабжение будет прекращено 13 апреля в домах на таких улицах города:

с 7:00 до 19:00

— Екатерининская, 2

— Воронцовский переулок

— Приморский бульвар, 1, 2 и 10

с 9:00 до 17:00

— 4-ая

— Агрономическая

— Бадаева

— Беляевская

— Гинзбург,

— Клубничный пер., 20-24

— Котляревского

— Крушельницкого

— Мациевского,

— пер.Оранжерейный

— Островского

— Посмитного, 20, 22 и 33

— Савранская,

— Слободская

— Тарутинская

— Фонтанская дорога №№59-63

— Хуторская

— Цебриковская

— переулок, Шахтинский

— Щедрина

— пер.Щорса

с 10:00 до 13:00

— Героев–пограничников, 1, 3, 7, 9, 11

— ул.Краснова, № 1, 3, 5, 7 и 7а

с 13:00 до 15:00

— ул.Одария, 7, 16-24

— Атамана Чепиги, 3-15

— Щёголева, 1-4, 6, 8

Водоснабжение с 09:00 до 23:00 будет прекращено потребителям следующих улиц города:

— Аркадиевский пер., 4

— ул.Леваневского, 9, 9 а

— ул.Посмитного, 25-33

— Фонтанская дорога, 65-69а.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.