Где 16 июня в Одессе не будет света и когда появится

ДТЭК «Одесские электросети» 16 июня проводят аварийно-восстановительные работы.

В планах ДТЭК некоторые жители Одессы будут отключены от электроснабжения:

По Центральным РЭС света не будет по таким адресам: ул Богдана Хмельницкого, 3, Бунина, 1-8, Василия Жуковского, 2-5, Деволановский спуск, 17, Еврейская, 2-4, Канатная, 26а-28/3, Карантинная, 2, 17, Мясоедовская, 11- 25, Маринеско спуск, 6-18, Мариинская, 6, Мясоедовская. Здесь работы предполагается проводить с 09:00 до 19:00.

По Северным РЭС: 36-я линия, 43, 49, 51, 36-я линия на жилом массиве, 25/2-59, 37-я Линия на жилом массиве, 17-39, 47-я Линия на жилом массиве, 31; 51- я Линия на жилом массиве, 1-27, 52-я Линия на жилом массиве, 1-30, 53-я Линия на жилом массиве, 2-29, Хуторская, 15-43. Света не будет с 09:00 до 18:00.

– ул.Геологическая, 9, 9А, 23А, Николаевская дорога, 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183-221, Степная, 1-31. Работы с 09:00 до 19:00

– Ак. Сахарова, 16-50, Академика Заболотного, 56-83В/4, Высоцкого, 1-25, Генерала Бочарова, 57А-75, Добровольского проспект, 112-130/5, Марсельская, 32/1-60, Семёна Палия, 21- 133. Работы с 15:00 до 17:00.

По Южным РЭС: Дружный массив, 5-9. Работы с 08:00 до 17:00

— Люстдорфская дорога, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б. Работы с 09:00 до 16:00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod