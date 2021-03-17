Кто в Одессе 18 марта останется без света

18 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Локомотивный: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. 1-й Соляной: 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39а, 47

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. 2-й Локомотивный: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. 3-й Железнодорожный: 2_1, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. 3-й Локомотивный: 1, 2, 3, 4, 5, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. 3-й Соляной: 1, 2, 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. 5-й Соляной: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. 6-й Соляной: 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Академика Филатова, Киевский район: 1, 3/2, 5/2, 5/3, 7, 7/3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 18:00

18 мар. Варненская, Киевский р-н: 1, 3, 3Г, 5, 5/2, 5/3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 18:00

18 мар. Головковская: 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 17:00

18 мар. Головковская: 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Жевахова: 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Железнодорожная: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 34, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43_45, 44, 44_1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Картамышевская улица: 28, 30, 30/1, 32/34, 35

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 17:00

18 мар. Картамышевская улица: 12, 14, 28, 30, 30/1, 32/34, 35

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Лиманная: 12, 39, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52Б, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87_А, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135А, 136, 137, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 162А, 164

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Лиманный пер.: 3, 3А, 5, 5А, 9, 11А, 13, 15, 17, 17а, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Люстдорфская дорога, Киевский р-н: 86а, 88

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 18:00

18 мар. Средняя улица: 45

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Косвенная, Малиновский: 90

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 19:00

18 мар. Терешковой Валентины, Киевский: 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 мар. 18:00

18 мар.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod