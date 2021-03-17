Одесситы выразили своё «фе» депутатскому корпусу горсовета

Сегодня, 17 марта, перед началом очередной, V сессией Одесского городского совета VIII созыва, под здание на Думской пришли одесситы, выражавшие своё мнение по поводу незаконных застроек, высоких тарифов, несанкционированных свалок.
Как передаёт наш корреспондент с Думской площади, пикетчики требовали встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Ближе к 10 часам количество пикетирующих гордуму стало увеличиваться вместе с возросшим количеством стражей порядка.
Собирались и депутаты горсовета. У бокового входа в здание пикетчики встретили Одесского городского голову.
Труханов отметил, что все вопросы надо решать в законодательном поле.
«Прежде, чем вкладывать куда-то свои деньги, придите к нам в горсовет и поинтересуйтесь застройщиком», — обратился мэр к обманутым инвесторам, в частности, по ул.Мечникова.
Жаркая дискуссия, по словам нашего корреспондента, произошла перед мэрией и среди одесситов, возмущённых высокими тарифами на коммуналку.
Депутаты сегодня рассматривают вопросы жизнедеятельности города, среди которых проблемы бюджета, выполнения городских целевых программ возмещения кредитов, полученных на внедрение мероприятий по энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов, вопросы землеустройства, арендных отношений.
Фото и видео: Александр Александров/Одесса News
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