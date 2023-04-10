Мэр Одессы навестил одного из последних ветеранов освобождения города от нацизма

Сегодня, 10 апреля, в день 79-й годовщины освобождения Одессы от нацистских оккупантов городской голова Геннадий Труханов посетил ветерана Евгения Ахлупина.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в Одессе осталось только два участника освобождения города от захватчиков во время Второй мировой войны.

Евгений Семёнович Ахлупин с 1943 года участвовал в партизанском движении, работал в одесском подполье, был разведчиком в партизанской патриотической группе, получил ранения.

По случаю памятной даты мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил ветерана.

«Все одесситы, безусловно, благодарны за тот подвиг, который совершило Ваше поколение. К сожалению, в наши дома снова пришла война от потомков тех, кто воевал с вами бок о бок. Уверен, что так же, как почти 80 лет назад, мы сможем победить нацизм», — сказал Одесский городской голова.

Как сообщала Одесса News, 10 апреля состоялось возложение цветов к стеле «Крылья Победы» на площади Десятого апреля и к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в Одессе.

Фото и видео: «Одесса»

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