В Одесском литературном музее открылась выставка живописи

Выставку живописи Сергея Дрыги «Город-мечта» открыл одесский Литературный музей.

Работы этого выпускника знаменитой «грековки» находятся в частных коллекциях Украины, Бельгии и Германии.

Сергей Дрыга выбрал для своих картин поэтические названия: «Бисер ночи», «Улыбка осенних небес», «Осенняя нежная грусть», «Танец солнца в ярком платье».

Эта выставка поднимает настроение у посетителей, которым тоже хочется пожить в городе мечты.

Выставка продлится до 21 апреля.

Адрес музея: ул. Ланжероновская, 2.

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