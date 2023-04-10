Одесская «БИПА» завоевала бронзу Суперлиги по баскетболу

Одесская «БИПА» выиграла последний и решающий матч сезона, победив в Киеве баскетболистов «Днепра» со счётом 82:78.

Об этом сообщает официальный сайт «БИПА«.

Отмечается, что одесситы лидировали большую часть игрового времени в очень напряжённом матче. Решающим стало преимущество одесской команды на подборах и в количестве пробитых штрафных.

«Днепр» удачно реализовывал трёхочковые, забросив 16 из 34 дальних атак (48%), но выполнил на 32 штрафных меньше, чем «БИПА», проиграв борьбу на щитах.

Таким образом, «БИПА» удержала победный результат и завоевала бронзовые медали чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги. Последний раз одесская мужская команда становилась призёром чемпионата Украины по баскетболу 19 лет назад, когда в её составе играл Вадим Пудзирей, являющийся сейчас главным тренером «БИПЫ».

Как сообщала Одесса News, 9 апреля в Александрии состоялся матч между футбольными командами «Черноморец» и «Александрия», закончившийся со счётом 1:1.

Фото и видео: БК «БИПА»

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