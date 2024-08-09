Одесская теннисистка Элина Свитолина досрочно покинула турнир в Канаде

Первая и третья ракетки Украины соответственно киевлянка Марта Костюк и одесситка Элина Свитолина завершили очное противостояние во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада) с призовым фондом более $3 млн.

В третий раунд канадских соревнований вышла Костюк, которая в трёх сетах переиграла Светолину — 6:2, 2:6, 6:2, сообщает XSPORT.

Турнир в Торонто продлится до 12 августа.

Одесса News информировала, что Элина Свитолина после завершения выступления на Олимпиаде во Франции отправилась в Канаду, где преодолела первый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, уверенно обыграв американку Шелби Роджерс – 6:0, 6:2.

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