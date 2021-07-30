В одесской команде «Черноморец» будет играть спортсмен из Ганы

ФК «Черноморец» заключил арендное соглашение с футболистом ФК «Динамо» (Киев) Абдулом Кадири.

Об этом сообщает на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Абдул Кадири Мохаммед родился 7 марта 1996 года в Обуаси (Гана). Рост — 182 см, вес — 86 кг. Амплуа — центральный защитник или полузащитник.

«Начинал играть в клубе «Ашанти Голд» (Гана). Выступал в командах: «Аустрия» (Вена, Австрия), «Динамо» Киев, «Арсенал» (Тула, Россия). На профессиональном уровне сыграл 120 официальных матчей, забил 5 голов», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, по состоянию на 24 июля футбольный клуб «Черноморец» подписал тринадцать игроков из киевского «Динамо», оставив таким образом без внимания протесты фанатов.

Кстати. 31 июля футболисты «Черноморца» проведут поединок в «Днепре» с командой «Днепр-1».

Фото: www.dynamo.kiev.ua

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