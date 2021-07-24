В одесский «Черноморец» перекочевали из киевского «Динамо» уже 13 игроков

Футбольный клуб «Черноморец» подписал тринадцатого игрока из киевского «Динамо», оставив таким образом без внимания протесты фанатов.

Как сообщает официальный сайт ФК, дирекция клуба «Черноморец» продолжает пополнять состав команды футболистами киевского «Динамо».

На этот раз «Черноморец» взял в аренду 19-летнего нападающего «Динамо» Владислава Ваната.

Ранее состав «Черноморца» на правах аренды пополнили вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко и Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский и Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Ожидается, что киевляне примут участие уже в первом матче «Черноморца» в новом сезоне, который состоится 25 июля в Чернигове, где «Черноморцу» предстоит поединок с «Десной».

23 июля по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт между ФК «Черноморец» и голкипером, львовянином Романом Пидкивкой, который защищал ворота «Черноморца» с сентября 2020 года, провёл 14 матчей чемпионата страны, в которых пропустил 6 мячей.

Как сообщала Одесса News, фанаты одесской команды негативно восприняли идею о формировании основного состава клуба из игроков, оказавшихся невостребованными в киевском «Динамо», и провели по этому поводу акцию протеста.

Фото: ФК»Черноморец»

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