Одесская теннисистка Ястремская проиграла в первом же олимпийском матче

46-я ракетка мира Даяна Ястремская проиграла в первом же матче на Олимпийских играх канадке, 72-й ракетке мира Лейлое Анне Фернандес.

Об этом сообщает XSPORT.

«В трёх сетах украинка уступила представительнице Канады и 72-й ракетке мира Лейлое Анне Фернандес. 3:6, 6:3, 0:6. Примечательно, что теннисистки впервые сыграли между собой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на восемь эйсов и две двойные ошибки, одесситка уступила сопернице, которая реализовала семь брейк-поинтов. У Ястремской лишь четыре.

Перед турниром Ястремская сказала:

«Когда я узнала, что попала на Олимпиаду, то у меня не было никаких сомнений, ехать или нет. Я не хочу думать о том, мол, через четыре года будет же новая Олимпиада. Кто знает, что и как будет, жизнь такая непредсказуемая… Поэтому нужно пользоваться моментами и возможностями! Конечно, на Больших Шлемах есть очки и призовые, но Олимпиада – это совершенно другое, нельзя сравнивать эти турниры. Всё-таки за год проводится четыре Шлема, а Олимпиада – раз в четыре года. Это честь представлять свою страну.

Для меня это впервые такой опыт быть одной, без близких или своей команды. Но здесь есть капитан команды, Михаил Филима, он очень хорошо поддерживает и помогает. Конечно, расстраивает то, что не будет зрителей, я люблю играть, когда на трибунах много людей, мне нравится эта энергетика. Но я уже играла без зрителей, так что я знаю, что это такое.

Питание хорошее и разнообразное. Изначально мы должны были жить вместе с Элиной Свитолиной, но как прилетели в Токио, то Михаил Филима сказал, что комнаты будут разные. В моём номере есть две кровати, два шкафчика, балкон, всё необходимое. Ванная комната, правда, маленькая, для девушки это проблема, что всё не разложишь (смеётся). Но ничего страшного, зато есть большой стол в комнате. Есть свои плюсы, свои минусы. Когда я играла юниорские турниры, там условия были в разы хуже. Кровать, конечно, не как дома, матрас здесь очень жёсткий, но зато спина будет ровная. Не знаю, для кого как, но у меня только хорошие впечатления. Во-первых, для меня это впервые, во-вторых, я всегда мечтала участвовать в Олимпийских играх. Возможно, здесь не самый высокий уровень комфорта, но несмотря ни на что, Олимпиада проходит, и это главное. Я очень рада, что я здесь!

В самой деревне я не замечаю, чтобы у кого-то был дискомфорт в «пузыре». Очень просторное место, правила везде одинаковые. Все гуляют по территории, тут есть магазины, даже салон красоты есть, когда увидела, то удивилась! Рядом с тренажёрным залом есть игровые, по деревне можно кататься на велосипеде. Контроль сильный, но оно того стоит!

Я тренировалась на харде после возвращения из Гамбурга. Я была уверена, что после нагрузок, которые у меня были все это время, никакой реакции организма на первый турнир не будет. Однако, тело отреагировало, сразу после турнира я вернулась домой и два дня отдыхала. С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады, так как нам сказали, что лететь нужно без команды, хотя здесь я наблюдала, что многие были со своими тренерами».