Министр соцполитики открыла в монастыре Одессы приют для женщин

23 июля при участии Министра социальной политики Украины Марины Лазебной состоялось открытие приюта для женщин (женщин с детьми), пострадавших от домашнего насилия.

Как сообщает официальный сайт города, приют открыт при Доме милосердия Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Одесской епархии Украинской православной церкви.

В официальном открытии приюта приняли также участие заместитель министра соцполитики Ольга Ревук, представители руководства Одессы и области, духовенства, депутатского корпуса и общественных организаций.

«Приют рассчитан на одновременное проживание 10 человек. Функционирование приюта будет обеспечиваться в сотрудничестве с Центром социальных служб Одесского городского совета», — говорится в сообщении.

Так, монастырь будет предоставлять женщинам, пострадавшим от насилия, услуги приюта, а Центр социальных служб — комплекс социальных услуг (психологические, социально-медицинские, информационные, юридические и т.п.).

Это уже второй в Одессе приют для женщин данной категории. Три года назад в городе был открыт Центр помощи женщинам (женщинам с детьми), пострадавшим от насилия, в рамках проекта Фонда ООН в области народонаселения в Украине. С момента открытия безопасным местом пребывания в приюте воспользовались 46 женщин и 58 детей.

В настоящее время начаты работы по открытию ещё одного приюта для женщин в Суворовском районе города.

Кстати. В 2019 году Одесским горсоветом утверждена Городская целевая программа по реализации семейной, гендерной политики, предупреждению домашнего насилия и противодействию торговле людьми на 2019-2021 годы. Общий объём финансирования Программы составляет более 14 млн грн. На финансирование мероприятий по предотвращению домашнего насилия из бюджета предусмотрено около 10 млн грн.

В Одессе функционируют 3 мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим лицам. Для обеспечения их деятельности за счёт средств бюджета г. Одессы приобретено 4 автомобиля и 1 микроавтобус.

Открыта муниципальная «горячая линия» по вопросам предотвращения домашнего насилия — 73-73-103.

Как сообщала Одесса News, Министр соцполитики Марина Лазебная в июне побывала с рабочим визитом в Одесской области.

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