Отец Андрей: Сколько можно молчать

Архидиакон Одесской епархии Андрей Пальчук обратился к верующим со словами тревоги происходящего в стране.

Видеообращение обнародовано на сайте «Православная Одесса».

«Человек не выбирает время, в которое он рождается, Это – Промысл Божий. Нам Господь судил жить в сложные времена. И вот сейчас, в это время, складывается ощущение, что грядёт что-то не очень хорошее, что мы вступаем в очень и очень сложный период, когда придётся столкнуться с очень серьёзным противодействием тому добру, тому позитиву, которое несет Церковь.

Это конечно может быть моим личным ощущением, но когда мы анализируем различные, казалось бы, разрозненные факты и события, то сталкиваемся с очень неприятной картиной.

В средствах массовой информации, в устах различных экспертов, звучит лейтмотивом очень страшное предположение – мы можем вернуться в 2019 год, когда происходили насильственные захваты храмов и святынь, когда вооружённые никому не известные люди отбирали у православных общин их храмы, когда проливалась мученическая кровь, когда ради каких-то политических целей страна оказалась на краю катастрофы религиозных смут, войн, конфликтов.

И вот одно из звеньев цепи, которое, на мой взгляд, может привести к реализации негативного возможного сценария. Совсем недавно, 2 февраля состоялся Синод так называемой ПЦУ, на котором был принят один очень странный документ, Заявление.

В этом заявлении обращают на себя внимание два аспекта.

Первое – в нём нет того, что должно быть в обращении священнослужителей к верующим. Там нет призыва делать добро, молиться, исполнять заповеди, быть добрее. Весь текст документа – это политическая демагогия. ПЦУ и её так называемые иерархи ещё раз продемонстрировали, что это – политическая организация, которая мало общего имеет с религиозностью, с духовностью. Более того, некоторые эксперты в данном документе видят нарушение Конституции Украины, так как религиозная организация, называющая себя Православной Церковью, пытается вмешиваться в управление государством и оказывать давление на суд, на официальные государственные органы.

Второй аспект – это обращение, это «звернення» написано на языке ненависти и пропагандистских штампов. Многомиллионная паства Украинской Православной Церкви – то есть все мы, названы промосковскими, пророссийскими. То есть мы, граждане Украины, которые выросли на этой земле, которые её любят, обрабатывают, которые украшают её храмами и монастырями, названы чуть ли не захватчиками, чуть ли не врагами государства, врагами своего народа, то есть, в конечном итоге врагами самих себя.

На мой взгляд, подобный документ не мог появиться сам по себе, он может являться частью какой-то массированной атаки. Может быть, иерархи ПЦУ, члены её Синода что-то знают, может быть им что-то пообещали.

Я попытаюсь выразить свою, абсолютно неофициальную позицию, моё личное видение, моё личное ощущение.

Давайте посмотрим на ситуацию, проанализируем всё то, что сейчас происходит в мире, в обществе, в Церкви.

Ведь не случайно так откровенно рвётся в Украину стамбульский патриарх Варфоломей, не случайно происходят какие-то непонятные вещи в украинском политикуме, в общественной жизни, вводятся санкции против телеканалов, закрывают социальные сети, блокируются страницы в Фейсбук, в Ютюб.

Может, не случайно создаётся напряжение в обществе, возникают недовольства, какие-то протестные настроения. Государства и народы не могут найти общий язык между собой и между своими гражданами.

На мой взгляд, происходит ещё один акт той великой битвы, о котором говорит нам Священное Писание, Библия – диавол, древний враг, воюет против Церкви. И Церковь, все мы, пособникам диавола кажемся бессильными. Ну ведь действительно, что мы можем противопоставить мощи государства, военизированным формированиям, что могли противопоставить Нерону и Диоклетиану древние христиане – только молитву.

Но тихий шёпот мучеников оказался сильнее могучей и непобедимой римской гвардии. Потому что за этим бессилием стоял Всесильный Бог», — таково мнение отца Андрея.



Видео: Православная Одесса