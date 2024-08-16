Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект о запрете УПЦ МП

16 августа комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект №8371, предусматривающий запрет в стране деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщил сайт парламента.

«Комитет утвердил сравнительную таблицу и рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций» во втором чтении и в целом как закон», – говорится в сообщении.

В релизе указано, что со времени предварительного голосования комитета по этому документу прошёл почти месяц, и после согласительных советов, в частности, с Государственной службой по этнополитике и свободе совести, «учтены все конструктивные предложения, улучшающие законопроект».

«В частности, комитет поддержал предложение изложить название законопроекта в следующей редакции: «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Также предлагают отсрочить вступление в силу отдельных положений акта», – пояснили в Раде.

Для справки. В Украине действуют две большие православные церкви: УПЦ МП, являющаяся частью Русской православной церкви (РПЦ), и Православная церковь Украины, созданная в 2018 году и получившая томос об автокефалии от предстоятеля Константинопольской православной церкви Варфоломея.

УПЦ МП официально имеет статус «самоуправляющейся церкви с правами широкой автономии». На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, поддержавшим вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это «попытка скрыть то, что УПЦ остаётся в юрисдикции Московского патриархата».

Одесса News информировала, что согласно социсследованиям, в Украине 83% граждан считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, в том числе 63% поддерживают полный запрет УПЦ МП.

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