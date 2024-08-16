В Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса

16 августа в Украине вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения

В частности, соответствующими препаратами разрешается лечиться военнослужащим, страдающим ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, — ред.), имеющим тревожные расстройства, а также пациентам с эпилепсией, онкобольным и паллиативным больным, страдающим хронической болью.

Отмечается, что каннабис, его смола, экстракты и настойки исключены из перечня особо опасных веществ. Их обращение, которое раньше было под запретом, теперь разрешено, но с определёнными ограничениями.

Отныне также разрешается культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ).

Условие, при котором такое культивирование разрешено – использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%.

Чтобы обеспечивать выращивание медицинского каннабиса в Украине, разработаны лицензионные условия, которые вскоре рассмотрит Кабмин. Также под лицензионный контроль будет подпадать вся цепь обращения медицинской конопли от импорта или выращивания до отпуска пациенту в аптеке.

Среди требований к культивированию растений рода конопли – выращивание в условиях закрытой почвы; обеспечение круглосуточного видеонаблюдения с предоставлением бесплатного доступа к нему Нацполиции.

Для культивирования предусмотрен порядок приобретения семян растений – они должны иметь сертификат качества и быть зарегистрированы в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине.

Лабораторные исследования медицинского каннабиса на содержание ТГК будут осуществляться исключительно в государственных лабораториях, а образцы растений будут отбираться с участием Национальной полиции, что обеспечит чёткий государственный контроль за недопущением незаконного обращения наркотических веществ.

Дополнительными элементами контроля за оборотом наркотических веществ со стороны государства является сопровождение государственной охраной перевозок медицинского каннабиса и лекарств из него.

Прозрачность и контроль обращения лекарств медицинского каннабиса будет обеспечиваться электронной системой, работа которой урегулирована нормативно и после технических разработок заработает осенью этого года, отмечают в Минздраве.

Разрешается также импорт растительной субстанции каннабиса, из которой можно изготовить лекарство в аптеке. Для ввоза в Украину сырья лицензированный импортер должен получить в Госликслужбе соответствующее разрешение и не превышать установленные государством квоты.

Приобрести лекарства из каннабиса в Украине можно будет только по электронному рецепту.

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