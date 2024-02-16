Глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом сообщается в карточке законопроекта №7457 «Об урегулировании оборота растений рода конопля (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкозаболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».

Закон, который Рада приняла в декабре прошлого года, возвращён с подписью президента 13 февраля.

Документ вступит в силу через полгода после его публикации.

Закон, в частности, создаёт нормативные условия для законного ограниченного оборота и использования каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, отмечается в пояснительной записке.

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины 21 декабря 2023 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №7457 о медицинском каннабисе. Авторы законопроекта заявляют, что хотят создать условия для расширения доступа пациентов к необходимому лечению и проведению научных исследований по эффективности конопли. По оценке Офиса президента Украины, еще в 2020 году в препаратах на основе каннабиса нуждалось по меньшей мере 2 млн украинцев. Купить лекарство, согласно законопроекту, можно будет в аптеках при наличии электронного рецепта врача.

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, отреагировав на решение Верховной Рады о легализации медицинского каннабиса, сказала, что «своими некомпетентными действиями власти убивают украинцев».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy