Ошибочка вышла: Зеленский сказал, что в Украине лидера Франции не было 24 года

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый 8 февраля опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, что Украину 24 года не посещали лидеры Франции.

Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

«Владимир Зеленский, цитата из брифинга: «24 года у нас не было лидера Франции. Это для нас большая честь…» То есть Президента Французской Республики Франсуа Олланда (занимал высшую должность с мая 2012 по май 2017 года) на Банковой лидером Франции тех лет не считают?» – написал Чалый.

Он напомнил: «чтобы украинцы вместе с Офисом Президента не выглядели чудаковатыми перед французами, должен напомнить, что Президент Французской Республики Франсуа Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года».

«Кстати, в те же дни с визитами Украину посетили канцлер Германии Ангела Меркель и государственный секретарь США Джон Керри. Я точно не ошибаюсь, потому что участвовал в подготовке этих визитов. И при памяти. Вы там все же как-нибудь тщательнее готовьтесь, а то уже не смешно», – отметил он.

Кстати, о том, что визит Макрона якобы первый для президентов Франции за последние 24 года, говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Одесса News сообщала о визите в Киев Президента Франции Макрона 8 февраля 2022 года.

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