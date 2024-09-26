Трамп выступил с резкими заявлениями и критикой Зеленского

Ещё на прошлой неделе Дональд Трамп в ответ на вопросы журналиста заявлял, что «вероятно» встретится с президентом Зеленским.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на издание Reuters.

Но с приездом Зеленского в США Трамп изменил свою риторику.

Во вторник, 24 сентября, во время выступления в Саванне, штат Джорджия, кандидат в президенты от Республиканской партии назвал президента Зеленского «самым крупным коммерсантом в истории».

«Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то возвращается с 60 миллиардами долларов», – заявил Трамп.

Во время предвыборных мероприятий в Северной Каролине бывший президент США Дональд Трамп также сделал резкие комментарии по поводу войны России против Украины и Зеленского. Высказывания Трампа стали одними из его острейших публичных заявлений на эту тему в рамках предвыборной кампании. Он также высмеял частые рефрены президента Джо Байдена, что США будут поддерживать ВСУ, пока Украина не выиграет войну. Трамп традиционно в очередной раз обещал – если его изберут президентом, он быстро прекратит войну России против Украины.

«Мы не пойдём, пока не победим, — сказал Трамп, имитируя Байдена. — Что произойдёт, если они (россияне, — ред.) выиграют? Это то, что они делают, они воюют. Как мне кто-то сказал на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот, что они делают.

Кроме этого, Трамп заявил, что «Украина уже фактически не существует, поскольку она почти полностью разрушена», и добавил, что в результате конфликта погибли «миллионы и миллионы» людей.

Он также выразил мнение, что любое соглашение с Россией, даже плохое, лучше его отсутствия, и обвинил Зеленского в нежелании достигать компромисса.

Раскритиковал Зеленского и сын Дональда Трампа за его фразу о том, что «Трамп действительно не знает, как закончить войну» в интервью журналу New Yorker. В этом разговоре президент Украины также назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венса «слишком радикальным», что вызвало недовольство Трампа.

По информации издания Bloomberg, недовольство Трампа вызвал и визит Зеленского на завод по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании – родном штате президента Джо Байдена. К украинскому лидеру присоединился губернатор штата Джош Шапиро, решительный сторонник вице-президента Камалы Харрис, которая является соперницей Трампа на предстоящих президентских выборах. В ответ на этот визит спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, направившую письмо об организации встречи на заводе, за её вмешательство в американские выборы, поскольку, по его мнению, визит имел политический подтекст в поддержку Демократической партии.

Ещё одной причиной раздражения Трампа могло стать интервью Зеленского для журнала New Yorker, в котором украинский президент поставил под вопрос обещания Трампа о скором прекращении войны в случае его победы на выборах.

Одесса News информировала, что на дебатах, прошедших в сентябре 2024 года, между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис победила действующий вице-президент.

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