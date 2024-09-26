Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $7,9 млрд

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $7,9 млрд.

Заявление американского главы государства опубликовано 26 сентября на сайте Белого дома.

По его словам, военное оборудование на $5,5 млрд будет профинансировано по программе президентского сокращения запасов Пентагона (США передадут оружие Украине, а деньги потратят на пополнение запасов), оружие ещё на $2,4 млрд предоставит министерство обороны США (эти средства направят непосредственно на закупку оружия и боеприпасов у производителей).

«Чтобы усилить возможности Украины в нанесении дальних ударов, я решил предоставить Украине боеприпасы Joint Standoff Weapon (JSOW). Для дальнейшего укрепления системы ПВО Украины я поручил министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею Patriot и дополнительные ракеты к ней. Это основывается на моём решении в начале этого года перенаправить экспорт средств ПВО в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и население», – подчеркнул Байден.

Он также заявил, что поручил Пентагону «расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путём поддержки подготовки ещё 18 пилотов в следующем году».

«Для противодействия уклонению от санкций и отмыванию денег Россией министерство юстиции, министерство финансов и Секретная служба США в координации с международными партнёрами сегодня разоблачили глобальную криптовалютную сеть. Соединённые Штаты будут продолжать повышать цену войны в Украине для РФ и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов», – добавил президент США.

Байден анонсировал, что в октябре созовёт заседание контактной группы «Рамштайн» на уровне лидеров стран, чтобы «скоординировать усилия более чем 50 стран, поддерживающих Украину в её защите от российской агрессии».

«Благодаря этим действиям моё послание ясно: Соединённые Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне», – заключил он.

Этот пакет помощи стал самым крупным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Одесса News сообщала, что 24 сентября во время выступления в Саванне, штат Джорджия, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Зеленского «самым крупным коммерсантом в истории», который «каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то возвращается с 60 миллиардами долларов».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy