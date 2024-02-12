Орбан: «Россияне будут уничтожать Украину снова и снова»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе она «потеряет свою территорию», потому что россияне будут атаковать её «снова и снова».

Об этом пророссийский глава венгерского правительства заявил в интервью бывшему канцлеру Австрии Вольфгангу Шюсселю в рамках проекта газеты Die Presse «European Voices», пишет Укринформ.

«Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, Украина находится на карте мира там, где она есть. Лучшей перспективой для неё было бы, чтобы она стала буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности. Если это не удастся, Украина потеряет свою территорию. Россияне будут уничтожать Украину снова и снова, и снова, и снова. Россия никогда не примет на своём пороге такого члена ЕС и НАТО, как Украина. Никогда», — заявил Орбан.

Таким образом, венгерский премьер отреагировал на заявление экс-канцлера Австрии, который считает, что сейчас есть только «одно решение, которое имеет смысл» — «немедленное начало переговоров о членстве Украины в ЕС и НАТО и одновременное начало переговоров о прекращении огня».

Комментируя ответ Орбана, Шюссель заявил, что «нельзя просто стоять в стороне и ничего не делать, пока Россия беспрепятственно захватывает Украину». Он также напомнил о венгерской революции 1956 года, которая была подавлена советскими войсками, и тогда венгры, как и сейчас украинцы, жертвовали своей жизнью «за свою независимость, за свою свободу и за Европу».

Между тем нынешний глава венгерского правительства заявил, что украинцы сейчас «не защищают Европу, в отличие от тогдашней Венгрии».

«Украина не предлагает нам, европейцам, никакой дополнительной безопасности, потому что большинство из нас уже являются членами НАТО, которое гораздо сильнее России. Нет никакой опасности, что Россия нападёт на члена НАТО», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии также сообщил, что «за две недели до начала войны» он был в Москве и у него «появилось ощущение, что вторжение возможно». По словам Орбана, после визита в РФ он рассказал о своих впечатлениях генсеку НАТО, сказав ему, что «россияне думают, что им придётся рано или поздно разрешить конфликт с Украиной силой, если Украина хочет присоединиться к НАТО».

По словам Орбана, ещё в 2008 году он говорил, что единственным способом избежать войны было «немедленно начать переговоры о будущем членстве Украины в НАТО».

«Скорее всего, никакого согласия по Украине и не было бы, но по крайней мере мы бы получили определённое время на размышления о том, как нам освободиться от крайне конфронтационного отношения России», — сказал он.

Венгерский премьер также считает, что тогда Россия была «слишком слаба, чтобы заблокировать расширение НАТО, которое также включало Украину».

Комментируя вопрос о том, «как можно дальше доверять России», Орбан заявил, что проблема ЕС состоит в том, «что нам не хватает силы».

«Мы, европейцы, недостаточно сильны, чтобы россияне воспринимали нас серьёзно. Это – игра силы. Это – война. Поэтому мы должны показать силу и чётко донести до россиян свою позицию: у нас есть интересы, у них есть интересы – мы можем заключать соглашения на такой основе», – сказал он.

Когда экс-канцлер Австрии заметил, что «согласиться на прекращение огня сейчас означало бы де-факто поражение Украины», Орбан ответил, что «это зависит от того, как вы видите будущее» и добавил: «Украинцы могут потерять ещё больше территории, возможно, даже войну». При этом он заявил, что люди в Европе сейчас «недовольны тем, что их правительства оказывают Украине всё больше и больше финансовой поддержки», а потому «мы не можем позволить себе предоставить Украине финансовые средства, которые позволили бы ей достичь военной победы».

Одесса News информировала, что лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank («Наша Родина») Ласло Тороцкаи в январе 2024 года заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае утраты Украиной государственности в результате войны с Россией.

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