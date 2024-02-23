Зеленский: Потери украинских сил обороны в пять раз меньше, чем в армии РФ

Россия на передовой теряет пять военных на каждого убитого украинского военнослужащего.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью каналу Fox News, опубликованном 22 февраля, пишет издание ГОРДОН.

Украинский президент не назвал, сколько точно потеряла украинская армия, однако отметил, что потери достигают десятков тысяч.

«Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пять российских солдат. Это приблизительная статистика», – говорит Зеленский.

Президент отметил, что, по оценкам Министерства обороны Украины, россияне потеряли уже более 400 тыс. солдат.

Одесса News информировала, что точное количество украинских военных, погибших с 24 февраля 2022 года, неизвестно. Украина «дозированно» даёт подобную информацию, подчёркивала бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуют, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены.

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