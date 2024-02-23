Прокуратура предотвратила в Одесском районе необоснованный тендер на 86 млн грн

Благодаря вмешательству прокуроров Беляевской окружной прокуратуры отменены открытые торги с нарушением процедуры о закупке работ за средства местного бюджета на сумму почти 86 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что в в ноябре прошлого года Дачненский сельсовет Одесского района провёл открытые торги на закупку работ по капитальному ремонту общественного здания Дачненского лицея № 2, повреждённого в результате вооружённой агрессии России.

«Вместе с тем, в нарушение процедуры закупки, заказчиком безосновательно принято предложение участника, тендерная документация которого содержала нарушения требований законодательства. В частности, в договорной цене необоснованно учтены завышенные показатели для определения сметной прибыли и показатели административных расходов, безосновательно учтены командировочные расходы, которые не предусмотрены проектно-сметной и тендерной документацией», — говорится в сообщении.

Прокуроры в порядке ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре» уведомили Дачненский сельсовет о нарушениях и дали срок на их самостоятельное устранение, после чего сельсовет устранил нарушения путём отклонения тендерного предложения последнего участника, что обусловило автоматическую отмену тендера электронной системой закупок.

Одесса News информировала, что рабочая группа «Прозрачность и подотчётность» при Одесской облгосадминистрации с октября 2023 года предотвратили проведение якобы неотложных тендеров на общую сумму более 169 млн гривен.

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