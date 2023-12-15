В Одесской области отменили спорные тендеры почти на 170 миллионов гривен

Члены рабочей группы «Прозрачность и подотчётность» при Одесской облгосадминистрации с октября предотвратили проведение якобы неотложных тендеров на общую сумму более 169 млн гривен.

Об этом сообщает ООГА.

«Более 169 млн гривен – именно такую сумму общины Одесщины могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму рабочая группа при обладминистрации «Прозрачность и подотчётность» заблокировала, чтобы вернуть её в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего – в поддержку наших воинов», — отметил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате проведённого анализа было установлено, что на 40% уменьшилось количество неочередных тендеров, объявляемых тергромадами.

На заседании также сообщили, что Кабмин признал работу группы «Прозрачность и подотчётность» в Одесской области наиболее эффективной среди всех групп Украины.

«К сожалению, ещё есть большое количество тендеров, к которым возникают вопросы не только у рабочей группы, но и у правоохранительных органов и сотрудничающих с нами граждан. По состоянию на сегодняшний день поступило уже 185 обращений от граждан, которые хотят получить информацию о целесообразности проведения определённых тендеров», — отметили в облгосадминистрации.

Присутствовавшие на заседании сотрудники Одесской облпрокуратуры отметили, что у них есть вопросы к горсовету о законности проведения тендера на реконструкцию Ивановского путепровода в Одессе. Как сообщал прокуратуре бывший заместитель мэра Тетюхин, на сессии 29 ноября решение о переводе последнего миллиона гривен, которое предусмотрено этим тендером, будет отменено. Однако, по информации прокуратуры, горсовет работает в своём стиле и продлил договор до конца 2024 года.

Также представитель прокуратуры отметил, что в тендере на ремонт Ивановского путепровода заложены цены 2022 года и очевидно, что за эти деньги сейчас провести реконструкцию невозможно.

«Зачем горсовет держит тендер, который невозможно закончить? У прокуратуры есть вопросы», — резонно заметил заместитель глав облпрокуратуры Максим Ракович.

В свою очередь, заместитель Одесского головы Валерий Силин подтвердил, что тендер действительно продлён. «Ивановский мост – это важнейшая артерия. И он признан уже непригодным для эксплуатации. В случае поражения моста может встать всё. Поэтому этот тендер целесообразен», — пояснил Силин.

Также он сообщил, что горсовет упразднил тендер на ремонт сквера Регенсбург, целесообразность проведения которого обсуждалась на предыдущих заседаниях группы «Прозрачность и подотчётность».

На заседании 13 декабря рабочая группа обработала 26 тендеров. Всего во время этого заседания удалось отменить тендеров на более 63 миллионов гривен, в частности, закупку испанских платанов на 100 тысяч, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч. Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы.

«Самое главное, чтобы общины направили высвободившиеся средства на нужды ВСУ. Это наша основная цель», — подчеркнули в облгосадминистрации.

Одесса News информировала, что с 28 августа под стенами Одесского горсовета по инициативе известного волонтёра Екатерины Ножевниковой неоднократно проводились акции протеста против неадекватных, не нужных в военное время тендеров.

Фото: ООГА/Telegram

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