Митинги под одесской мэрией против тендеров собирают всё больше сторонников

К митингам, проходящим ежедневно с 28 августа под стенами Одесского городского совета по инициативе известного волонтёра Екатерины Ножевниковой против неадекватных, не нужных в военное время тендеров, присоединяется всё больше неравнодушных одесситов.

«Дети рисуют возле мэрии слова «деньги на ВСУ». Это невероятно трогательно, честно и именно о том, за что Одесса вышла и именно о том, как Одесса вышла. Прекратите дурацкие тендеры. Прекратите это мародёрство на крови. Вспомните, что вы люди. Мы не против вас вышли. Мы вышли за «того парня»!», — написала на своей страничке в Facebook Екатерина Ножевникова.

Утром 9 сентября на Думской площади собралось более тысячи горожан. Митинг прошёл мирно, протестующие скандировали «Деньги на ВСУ», «Позор» и «Гена, выходи».

«Мы уже не знаем, как достучаться до власти, чтобы они услышали нас, – заявила глава одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Ножевникова. — Мы требуем тратить налоги на помощь военным, турникеты, лодки, автомобили для эвакуации. А вместо этого каждый день видим тендеры: суды, ёлки, фасады, барабаны».

Митинг длился более часа, люди пели гимн Украины и делились историями своих близких, воюющих на фронте, с журналистами.

Никто из сотрудников мэрии к ним не вышел.

Логичной точкой завершения пикета стала минута молчания в память о погибших защитниках Украины.

Одесса Nеws информировала, что первый митинг под Одесским горсоветом против расходования средств на некритические нужды прошёл 28 августа. Чиновники игнорировали одесситов больше недели и даже в День города не вышли пообщаться с митингующими. На 9-й день после начала пикетирования его участники смогли встретиться с мэром города Геннадием Трухановым, который заверил митингующих, что делает всё возможное для помощи ВСУ.

В тот же день управление капитального строительства Одесского горсовета заключило договор с победителем скандального тендера по реконструкции здания Киевского районного суда.

Правда, руководство одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» 8 сентября отменило скандальный тендер на приобретение многолетних декоративных растений на сумму около шести миллионов гривен. Однако поводом к отмене стало не желание направить эти средства в помощь Сил обороны, а письмо департамента стратегических расследований областной полиции, в котором указывается на неправильно оформленную документацию на участие в тендере.

Фото: Думская, Екатерина Ножевникова/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy