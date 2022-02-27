В Одесской области обнаружена диверсионная группа

В городе Раздельная Одесской области пограничники совместно с полицейскими и терробороновцами обнаружили диверсионную группу, один диверсант задержан, среди украинских защитников есть раненые.

Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в Facebook.

Отмечается, что украинские защитники обнаружили подозрительных на микроавтобусе Volkswagen.

В ходе попытки установить личности неизвестных против пограничников, полицейских и терробороновцев открыли огонь из другого автомобиля — внедорожника Mitsubishi L-200.

Бойцы общей группы открыли огонь по диверсантам, после чего внедорожник начал скрываться.

В задержанном микроавтобусе защитники обнаружили оружие, в том числе автоматы и гранатомёты, боеприпасы, мины и взрывчатку.

«Один из диверсантов был задержан. Его личность устанавливается. Поиск остальных диверсантов продолжается», — говорится в сообщении.

Среди защитников Украины есть раненые.

Одесса News публиковала обращение Оперативного командования «Юг» к одесситам.

Фото: Facebook/Госпогранслужба